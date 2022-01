Dalla Spagna, lo Sporting Gijón su Jony: ecco la formula

Dalla Spagna continuano a rimbalzare voci sul possibile ritorno di Jony in patria. Come si apprende da Fichajes Real Sporting, lo Sporting Gijòn sarebbe sulle tracce dell’esterno della Lazio, esplorando la possibilità che Jony rompa il contratto con i biancocelesti, con incentivi a favore del club italiano. La formula sarebbe quella di un contratto pluriennale, con un calo di stipendio molto consistente. C’è quindi la possibilità che Jony rompa il suo contratto prima delle 23:59 di lunedì, cosa che consentirebbe agli spagnoli e al calciatore di negoziare il nuovo contratto oltre il 31 gennaio. In caso di mancato accordo, si proverebbe a chiudere il trasferimento con acquisto obbligatorio in caso di promozione entro lunedì.

