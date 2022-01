FORMELLO | Mattinata di atletica, poi gruppo diviso tra difesa e calciatori offensivi. Nel pomeriggio altra seduta

Altro giorno di lavoro al Centro Sportivo di Formello. La Lazio di Maurizio Sarri continua la preparazione in vista della ripresa fissata per sabato 5 febbraio, quando alle 20:45, i biancocelesti saranno impegnati in casa della Fiorentina per la 24° giornata di Serie A.

La seduta mattutina di allenamento ha visto il gruppo biancoceleste svolgere, nella prima parte, un lavoro atletico sul campo adiacente, per poi dividere il gruppo in due: i difensori hanno lavorato sui movimenti su cross dalla fascia, mentre i centrocampisti e gli attaccanti si sono concentrati sui cross e tiri in porta.

Aggregati dalla Primavera Bertini, Floriani e Crespi, gli assenti erano gli stessi di ieri: Francesco Acerbi, Jean Daniel Akpa Akpro, Luiz Felipe, Mattia Zaccagni e Ciro Immobile. Non si sono visti in campo anche Felipe Anderson e Pedro che, nella seduta pomeridiana di ieri, avevano svolto un lavoro differenziato sul campo.

Come ieri, anche oggi è in programma una doppia seduta di allenamento.

