Vicenza, infortunio per Jordan Lukaku

Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Jordan Lukaku con la maglia del Vicenza. Dopo la prima gara giocata dal belga contro il Cittadella, l’ex Lazio ha riportato un infortunio in allenamento, come comunicato dal club biancorosso: “Jordan Lukaku, nel corso dell’allenamento di martedì 25 gennaio, ha riportato una lesione di primo grado al muscolo bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero sono stimati in circa 20 giorni“.

