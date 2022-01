WhoScored, la squadra del mese di Serie A: sono due i calciatori della Lazio presenti | FOTO

Campionato a riposo. Le squadre continuano a lavorare, durante la sosta per gli impegni delle Nazionali, in vista della ripresa fissata per il 5 febbraio. Si sta per concludere il primo mese del nuovo anno e, il noto portale WhoScored.com, ha stilato la “squadra del mese” di gennaio per quanto riguarda il campionato italiano di Serie A. Tra gli undici scelti, sono presenti anche due calciatori della Lazio: nel centrocampo a quattro un posto se lo è conquistato Sergej Milinkovic-Savic, mentre nella coppia d’attacco c’è Ciro Immobile.

Ecco la formazione completa: Szczesny; Singo, Rrahmani, Bremer, Vojvoda; Berardi, Milinkovic-Savic, Caprari, Leao; Immobile, Abraham.

🇮🇹 Serie A Team of the Month for January pic.twitter.com/5cKsf5qEwj — WhoScored.com (@WhoScored) January 27, 2022

