Calciomercato, Akpa Akpro proposto al Galatasaray

Continua il mercato in uscita della Lazio. Il giocatore in questione è Akpa Akpro. Il centrocampista biancoceleste, rispetto ad inizio stagione, sta uscendo dai radar di Maurizio Sarri. Per questo motivo i suoi procuratori lo hanno proposto al Galatasaray. La notizia di mercato è stata riportata da Galawelt, una radio turco-tedesca. Di seguito il tweet dell’indiscrezione di calciomercato:

Weitere Info: Durch Berater wurde Galatasaray auch der Name Jean-Daniel Akpa-Akpro (Lazio Rom) vorgeschlagen. Viele von euch werden sich an ihn erinnern aufgrund der Begegnungen gegen Lazio in dieser Saison. — Galawelt 🇩🇪🇹🇷 (@GalaNewsDEU) January 29, 2022

