Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “L’Espanyol non ha contattato Raúl Moro”

A due giorni dalla fine del mercato, la Lazio continua a lavorare sul fronte uscite per sbloccare le entrate. Tanti gli esuberi che i biancocelesti stanno cercano di piazzare, in modo da poter operare per rinforzare la Rosa. Tra i vari i nomi dei giocatori che potrebbero lasciare la Capitale, si è fatto anche quello di Raúl Moro, parlando di un interessamento da parte dell’Espanyol. Tuttavia, dalla stessa Spagna arrivano smentite a riguardo: secondo quanto riportato da Mundo Deportivo infatti, nessuno dall’Espanyol avrebbe contattato l’agente dell’esterno biancoceleste. Il quotidiano, esclude una potenziale partenza del giovane, su cui Sarri punta molto. Il ragazzo, ormai da anni a Roma, si è ben ambientato con città e compagni, e inoltre il suo contratto fino al 2025 non lascia intendere l’intenzione della Lazio di lasciarlo and via.

