Calciomercato Lazio, Muriqi in viaggio per Mallorca: ecco quando atterrerà in Spagna

Arrivano ulteriori conferme sulla buona riuscita dell’operazione che porta Vedat Muriqi al Mallorca. La Lazio ha chiuso il suo second colpo in uscita, raggiungendo nella notte l’accordo con il club spagnolo sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 milioni. Il giornalista sportivo kosovaro Arlind Sadiku, si è espresso con un tweet sulla trasferimento dell’attaccante, sostenendo che Muriqi si sta dirigendo ora in aeroporto, per volar alla volta della Spagna. Secondo Sadiku, l’orario del suo arrivo a Mallorca è previsto per le 14:30.

Questo il tweet del giornalista kosovaro:

Vedat Muriqi is on his way to airport and will in Mallorca at 2.30pm — Arlind Sadiku (@arlindsadiku89) January 29, 2022

