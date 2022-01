Calciomercato, offerto Kaio Jorge. A Sarri piace Pinamonti

La Juventus vorrebbe cedere Kaio Jorge. Il giovane attaccante potrebbe partire in prestito per acquisire minutaggio ed esperienza per poter essere pronto per la prossima stagione. Formula che non è gradita da Lotito. Operazione che diventa difficile da realizzare. Il tecnico Maurizio Sarri preferirebbe Andrea Pinamonti dell’Empoli in prestito fino al termine della stagione. Seguiranno aggiornamenti. Lo riporta tuttomercatoweb.com.

