CorSera | Casale e l’attaccante: il mercato della Lazio. È corsa contro il tempo

Lunedì alle 20 terminano le trattative, i biancocelesti hanno molte operazioni in chiusura ma le concatenazioni previste per arrivare alla definizione di tutti gli affari sono complicate.

Come riportato dal Corriere della Sera, ieri sera è stato ceduto Muriqi al Maiorca e oggi sarà in Spagna. Due operazioni in uscita con Durmisi e Jony e la Lazio si prepara a fare la prima mossa: il tesseramento di Kamenovic, come promesso al suo agente Kezman.

Se non iscriverà il terzino serbo nella lista per il campionato nemmeno stavolta, la Lazio perderà il denaro già investito su di lui. Per quanto riguarda la retroguardia, il preferito continua a essere Casale, benché l’incontro di giovedì tra Lotito e Setti a Milano non abbia sbloccato la situazione. Ma si sta lavorando per cercare di trovare una combinazione favorevole. La soluzione d’emergenza potrebbe essere Dijks, olandese in rotta con il Bologna. In avanti si continuano a seguire più piste, giocatori differenti tra di loro: Lapadula, Kalinic, Lasagna, Miranchuk e Jovane Cabral. Incerto anche il destino dei giocatori in scadenza di contratto. Patric non ha intenzione di rinnovare, Enzo Raiola lo ha ribadito due giorni fa a Tare: molto probabilmente andrà al Valencia. Leiva tornerà in Brasile, l’addio di Strakosha è pressoché sicuro. Potrebbe invece firmare presto Luiz Felipe, anche se c’è sempre da tenere in considerazione il corteggiamento del Betis Siviglia che ha fatto al giocatore un’offerta consistente.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: