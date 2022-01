Il Messaggero | Lazio, Lotito sul mercato: “Adesso scendo in campo io, faremo qualcosa”

Mancano due giorni alla fine del mercato di questa sessione invernale, e la Lazio ancora non si è mossa sul fronte entrate. L’indice di liquidità blocca tutte le operazioni, e solo le cessioni garantirebbero nuovi innesti per la Rosa. Fino ad ora il solo a salutare la Capitale è stato Vavro, tornato in prestito con diritto di riscatto al Copenaghen. Rimangno da piazzare altri giocatori, uno su tutto Muriqi che gli dovrebbe sbarcare a Mallorca per le visite mediche, per poi catapultarsi in fretta su almeno due colpi last minute. Nel frattempo, l’ansia dei tifosi biancocelesti sale, ma il Presidente della Lazio Claudio Lotito ha voluto rassicurarli: “Purtroppo negli ultimi due giorni sono stato impegnato ma adesso scendo in campo io. Faremo qualcosa sul mercato”. Queste le sue parole riportate da Il Messaggero, che lasciano intendere che il patron biancoceleste si muoverà n questi giorni per regalare a Sarri a e tutti i sostenitori gli innesti tanto attesi.

