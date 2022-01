Muriqi è arrivato in Spagna, ecco le prime dichiarazioni spagnole

Vedat Muriqi è arrivato in Spagna, domani sosterrà le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà al suo nuovo club: il Maiorca. A testimoniare l’arrivo dell’ormai ex attaccante biancoceleste sono le foto uscite su twitter in questi minuti, che ritraggono il kosovaro in aeroporto, pronto ad iniziare la sua nuova avventura. Poco dopo Vedat ha rilasciato le prime parole, dichiarando di esser molto contento di essere li e di non veder l’ora di conoscere i nuovi compagni e l’allenatore. Ecco le sue dichiarazioni intercettate da 21Mallorca riportate su twitter

Vedat Muriqi en declaracions a @IB3noticies a la seva arribada a Palma: Estic molt content d’estar aquí Tinc ganes de començar a entrenar amb els meus companys#RCDMallorca pic.twitter.com/DC68p5BV2U — 21mallorca – 21マヨルカ – 21마요르카 (@testimmallorca) January 29, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: