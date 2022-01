Primavera 2| La Lazio torna in campo contro il Perugia dopo i rinvii

La Lazio Primavera si appresta a tornare in campo quest’oggi alle 14:30 al Fersini contro il Perugia in una sfida che potrebbe dare continuità al percorso dei ragazzi di Calori con quanto di buono fatto all’andata. Una situazione resa sicuramente complessa dal Covid, le cui disposizioni hanno rallentato la ripresa, inizialmente fissata a due settimane fa. Un prolungamento che rischia di togliere continuità non solo alla Lazio ma in generale a tutte le squadre dei due gironi. Sarà interessante, tuttavia, vedere se i biancocelesti, saldi al primo posto del proprio girone con un vantaggio di un punto sulla seconda a ma a pari partite (ricordiamo che la Lazio riposava proprio nell’ultimo turno di andata).

Il Perugia

I ragazzi di mister Formisano hanno dato filo da torcere alla Lazio all’andata, nella prima gara ufficiale in stagione, dove i biancocelesti riuscirono a imporsi con il risultato di 1-2 dopo aver faticato e non poco. Nonostante il Perugia si trovi a metà classifica, dunque decisamente più in basso della Lazio, la ristrettezza della classifica è evidente e una eventuale vittoria sui biancocelesti li porterebbe a -4, non un numero qualunque considerando una situazione in cui tutto può cambiare nel giro di pochi turni. La differenza reti è dalla parte del Perugia, con 25 gol fatti, solo 4 in meno della Lazio, ma 21 subiti. Con 5 gol Bevilacqua e Seghetti sono i due giocatori che hanno segnato finora più gol in campionato per il Perugia.

La Lazio

Ottimale il modo in cui si è chiuso l’anno per la Lazio, considerando le vittorie contro Pisa e Cosenza. Queste sono susseguite a una prestazione non all’altezza della squadra contro il Benevento, dove i biancocelesti hanno perso di misura in casa a seguito di un errore grossolano di Furlanetto. Una caduta che comunque, finora, non ha portato a delle conseguenze a livello di classifica per un squadra che continua a lottare e a seguire la propria ambizione di tornare in Serie A.

La probabile formazione

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Migliorati, Adeagbo, Ruggeri, Marinacci; Adjaoudi, Bertini, De Santis; Shehu; Crespi, Castigliani.

