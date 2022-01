Sergio Mattarella eletto Presidente della Repubblica: al via il secondo mandato

Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica, superato il quorum di 505 e ha accettato l’incarico. Per lui è la seconda elezione consecutiva, dopo quella del 2015. Trovato dunque l’accordo tra la maggioranza che ha scelto il presidente uscente come nuovo capo di stato. Al via dunque il Mattarella Bis.

