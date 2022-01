Australian Open, Nadal trionfa contro Medvedev e vince il 21° Slam in carriera

Dopo 5 ore e 24 minuti di gioco, Rafa Nadal trionfa contro Daniil Medvedev e conquista gli Australian Open per la seconda volta in carriera. Inizialmente sotto di due set, lo spagnolo ha completato un’incredibile rimonta raggiungendo il ventunesimo Slam in carriera, più di Federer e Djokovic. 2-6; 6-7; 6-4; 6-4; 7-5 lo score finale sul cemento outdoor della Rod Laver Arena.

