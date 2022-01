Calciomercato Lazio, Jony felice del suo ritorno a Gijon: “La mia casa”

Jony rientra tra le varie cessioni della Lazio in questa sessione di mercato. Il suo ritorno allo Sporting Gijon in prestito secco è stato annunciato quest’oggi dai biancocelesti con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Così il giocatore ha potuto scrivere, tramite il proprio profilo Twitter, un messaggio d’amore nei confronti del club in cui fa ritorno dopo 4 anni. “La mia casa, la mia gente, la mia squadra. Ti voglio bene Sporting Gijon” è il messaggio di Jony, ai margini del progetto Sarri sin da subito.

Mi CASA, mi GENTE, mi EQUIPO ❤️. TE QUIERO @RealSporting https://t.co/nAzQnP6nOM

— Jony Rodriguez (@jony2426) January 30, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: