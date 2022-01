CdS | Miranchuck affare sul filo, anche la Lazio riflette

Il nome di Aleksey Miranchuk è ormai oggetto delle chiacchiere di molti tifosi biancocelesti e, soprattutto, pare essere oggetto dei desideri di Sarri, che vorrebbe vedere almeno un acquisto in questo mercato invernale segnato solo da partenze. I problemi, però, sono tanti. Innanzitutto ci sono le indiscrezioni che trapelano dall’Atalanta, ogni giorno più confuse, tra Percassi che dichiara che il centrocampista non verrà ceduto e Gasperini che non lo ritiene necessario al suo gioco, ma al tempo stesso non sembra bendisposto nei confronti della Lazio. Ad aggravare la situazione già tesa, ci sono poi anche da considerare le condizioni fisiche del giocatore, attualmente fermo per una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, infortunio per cui si teme uno stop di almeno 30 giorni.

A questo punto le dichiarazioni di un Lotito convinto di risolvere la situazione a pochi giorni dalla chiusura del mercato non convincono più molto e si pensa a strade alternative. Alcune opzioni potrebbero essere Kaio Jorge in uscita dalla Juventus oppure Jovanotti Cabral dello Sporting Lisbona. La seconda opzione non appare, però, molto praticabile a causa della questione Kamenovic, per cui si attende solo l’ufficialità.

