Che fine ha fatto Muriqi? Al Mallorca ha superato le visite mediche, ma…

Vedat Muriqi ieri è partito alla volta di Mallorca per iniziare la sua nuova avventura con spagnola. Ha svolto le visite mediche, superandole, ma al momento tutto tace: non si hanno ufficialità sul suo trasferimento in Spagna, non si hanno notizie né dal Mallorca né dalla Lazio. In Spagna sperano possa diventare ufficiale nella giornata di domani, a meno che non si presentino problemi dell’ultimo minuto, ma come riferisce il blog www.futboldesdemallorca.com, non sarebbe la prima volta che succede al club spagnolo. Intanto mancano meno di 24 ore alla fine del calciomercato…

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: