Calciomercato Lazio, Pedullà: “Profonde riflessioni e inevitabile delusione”

Come riporta il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, secondo Sarri gennaio doveva essere un passaggio fondamentale per il lavoro di semina perché il futuro non farà riferimento da un pezzo di carta o da contratti pluriennali.

