Calciomercato, ufficiale: Muriqi è un nuovo calciatore del Mallorca

Finalmente arriva l’ufficialità e la parola fine alla telenovela Muriqi–Mallorca. Il kosovaro si trasferisce in prestito in Spagna fino alla fine della stagione, poi il Mallorca sceglierà se riscattarlo o meno. L’ufficialità di Muriqi potrebbe significare la firma di un vice-Immobile, visti i tempi di attesa per la comunicazione di questo trasferimento, in pole c’è Cabral dello Sporting Lisbona. Di seguito il video pubblicato su Twitter dal club spagnolo:

👹 Disculpad la espera…sobre todo tú, Vedat! pic.twitter.com/hd9jzjONuD — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) January 31, 2022

