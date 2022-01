Capodanno Cinese, il messaggio di auguri della Lazio | VIDEO

La Lazio, attraverso i propri profili social, ha mandato un messaggio di auguri per il Capodanno Cinese. Il video, pubblicato sul profilo Twitter, ha come protagonisti Lucas Leiva, Felipe Anderson e Pedro: oltre alle giocate dei tre calciatori biancocelesti, vengono ripresi i messaggi di auguri. Il filmato è accompagnato dalla didascalia che recita: “Happy Chinese New Year. Buona fortuna nell’Anno della Tigre”.

CLICCA QUI PER IL VIDEO: https://twitter.com/officialsslazio/status/1488104775254110212?s=24

