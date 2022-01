CdSera | Lazio, per Miranchuk c’è l’intesa con l’Atalanta

Stasera alle 20 chiude il calciomercato e finalmente la Lazio può muoversi viste le cessioni degli esuberi. Il nome scelto per l’attacco è Miranchuk. L’Atalanta voleva girarlo al Genoa con Piccoli, ma lo ha bloccato per via delle difficoltà di Ilicic. Ora, però, l’acquisto di Mihaila lo libererebbe, anche se nei giorni scorsi Percassi è stato chiaro: “Resta con noi al cento per cento.” Ieri la trattativa ha ripreso vigore, ma la Lazio non può garantire l’obbligo di riscatto, dunque si va verso il prestito con diritto a 12 milioni. I dubbi sono legati al suo infortunio (rimarrebbe fuori fino a metà febbraio) e al suo ruolo tattico: non è un centravanti, non è un esterno di attacco e nemmeno un interno di centrocampo. In difesa verrà tesserato Kamenovic, operazione che sbloccherà il rinnovo di Marusic (i calciatori hanno lo stesso procuratore). Dopodiché, si proverà a convincere Setti per avere Casale. Un’alternativa sarebbe Dijks del Bologna, mentre sembra più difficile arrivare a Ghoulam.

Lo riporta il Corriere della Sera.

