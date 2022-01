Di Marzio: “Lazio-Cabral: raggiunto l’accordo”

Secondo Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, è stato raggiunto l’accordo con lo Sporting per Cabral. La Lazio ha infatti raggiunto l’intesa per un prestito di un milione con diritto di riscatto fissato a 8. Ora è corsa contro il tempo per presentare tutta la documentazione. Lo riporta gianlucadimarzio.com.

