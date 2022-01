La Lazio ricorda la vittoria ai quarti di Coppa Italia contro l’Inter nel 2019 – VIDEO

La Lazio, tramite i propri profili social, ha voluto ricordare la vittoria ai quarti di finale di Coppa Italia nel 2019 contro l’Inter in cui grazie al gol di Ciro Immobile e alle due parate di Strakosha ai calci di rigore i biancocelesti hanno raggiunto la semifinale in quell’edizione poi vinta contro l’Atalanta in finale.

