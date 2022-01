La Repubblica | Ultimo assalto a Miranchuk, Casale a luglio

Due colpi last minute. Dopo aver sistemato gli esuberi, il piano della Lazio è regalare due rinforzi a Sarri. Miranchuk spinge per il trasferimento a Roma. Nonostante il pessimismo a Formello, il dialogo continua dopo l’acquisto di Mihaila da parte della Dea. La formula sarebbe la stessa della cessione di Muriqi (che ancora non ha firmato con il Mallorca): prestito oneroso di un milione con diritto di riscatto a 12. L’Atalanta vuole l’obbligo, la Lazio può inserirlo al raggiungimento di determinati obiettivi. Sarri aspetta i rinforzi promessi da Lotito, anche se Miranchuk sarebbe un vice Immobile non convenzionale. Tra l’altro, starà fuori per qualche settimana per via di un infortunio. In difesa è difficile che il rinforzo sia Casale: nonostante il presidente abbia negoziato personalmente con Setti, la trattativa non si è sbloccata e verrà rimandata all’estate. Dunque, verrà tesserato Kamenovic. E’ un extracomunitario e occuperà l’ultimo slot disponibile. Oggi alle 15 la squadra riprenderà l’allenamento a Formello per preparare la sfida di sabato contro la Fiorentina: occhi puntati su Acerbi e Pedro.

Lo riporta La Repubblica.

