Pedullà: “Lazio, dialoghi ora per Cabral dello Sporting Lisbona”

Mancano due ore alla fine della sessione invernale del calciomercato, e la Lazio continua a cercare un jolly offensivo per rinforzare la rosa. Tramontato l’obiettivo Miranchuk. Come fa sapere il noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, attraverso il proprio profilo Twitter, la Lazio e lo Sporting Lisbona starebbero parlando sulla possibilità di un trasferimento di Cabral in maglia biancoceleste. Il giocatore è un classe 1998 in scadenza il 30 giugno 2023. Il tempo stringe e la Lazio non ha ancora svolto operazioni in entrata. Di seguito il tweet di Alfredo Pedullà:

