SERIE A | Fiorentina-Lazio, la vendita dei tagliandi

La S.S. Lazio comunica che, da oggi lunedi 31 gennaio verranno messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Fiorentina – Lazio di sabato 5 febbraio.

MODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIO:

Si ricorda che l’accesso allo stadio ai maggiori di 12 anni è consentito solo con presentazione della Certificazione verde Covid-19 da vaccinazione o da guarigione (cosiddetto Green Pass rafforzato), come previsto DL 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.

Restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per color che hanno idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021.

Si ricorda inoltre che i partecipanti all’evento sportivo dovranno indossare una mascherina di tipo FFP2 per tutta la permanenza nell’impianto e nelle aree annesse.

Questi i dettagli della vendita:

– gara: Fiorentina – Lazio

– sabato 5 febbraio ore 20:45

– Stadio Artemio Franchi di Firenze

– Prezzi del Settore Ospiti (OS 01 – OS02) capienza 900 posti:

– INTERO € 25

Prima fase di vendita riservata ai soli possessori della Fidelity Card Millenovecento Tessera del Tifoso:

– Inizio vendite ore 15:00 di lunedi 31 gennaio

– Fine vendite ore 10:00 di venerdi 4 febbraio

SOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI PER L’ACQUISTO CON LA FIDELITY CARD:

1 ) Riconoscimento Tessera: Nel caso in cui il sistema non riconoscesse la Fidelity, è necessario autorizzarla cliccando qui.

2) Problema Pin: Il sistema ticketone della Fiorentina richiede un Pin che corrisponde alla propria data di nascita in questa forma a 6 cifre ( GGMMAA ).

Seconda fase di vendita libera senza obbligo della Fidelity Card Millenovecento:

– Inizio vendite ore 10:01 di venerdi 4 febbraio

– Fine vendite ore 19:00 di venerdi 4 febbraio

– Dove acquistare i tagliandi:

– sito ticketone on-line

– punti vendita circuito Ticketone

– Cambio nominativo vietato

DIVERSAMENTE ABILI

I biglietti per persone diversamente abili (deambulanti o non deambulanti) congrado di invalidità pari o superiore al 80% con accompagnatore, saranno acquistabili contattando l’indirizzo e-mail: infodisabili@acffiorentina.it

Per tutti i regolamenti dello Stadio Artemio Franchi di Firenze clicca qui ( es. condizioni di acquisto biglietti, autorizzazione striscioni, codice di comportamento).

