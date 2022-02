CdS | Lazio, Jovane e da inquadrare: Mau ora dovrà plasmarlo

Dopo i saluti di Muriqi, ufficializzato al Maiorca, la Lazio era alla ricerca di un possibile sostituto di Immobile e ieri, quasi allo scadere della sessione invernale di mercato, è arrivato Jovane Eduardo Borges Cabral, fantasista ed esterno d’attacco, ma non centravanti. Il tecnico, che aveva chiesto un paio di rinforzi mirati, è perplesso: come sottolinea il Corriere dello Sport, Sarri voleva aiuti pronti ora invece dovrà lavorare per plasmare il 23enne che, stando al modulo dei biancocelesti, è un attaccante esterno da aggiungere ed alternare a Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: