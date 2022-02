Leggo | Mercato, Collovati: “Lazio in alto mare, i mancati acquisti dimostrano che la strada è lunga”

Chiuso il mercato, gli esperti analizzano quanto accaduto, soprattutto tra le big. Intervenuto ai microfoni di Leggo, l’ex difensore Mundial e attuale opinionista Rai Fulvio Collovati, ha detto la sua sui movimenti della Serie A: “Delle cosiddette sette sorelle, le romane sono attardate? La Lazio con Sarri mi sembra ancora in balia delle onde in alto mare. Non ha una identità precisa. E il mercato al risparmio sta a dimostrare che la strada è ancora lunga”.

