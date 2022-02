L’ex biancoceleste Monelli: “Sabato gara complicata. In passato scelsi la Lazio perchè…”

Ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Paolo Monelli, ex attaccante biancoceleste nella stagione 1987-88: “La gara della Fiorentina sarà aperta a tutti i risultati. I toscani dovranno fare i conti con un po’ di strascichi per la cessione di Vlahovic. La Lazio al momento sta disputando una stagione leggermente sotto le aspettative, anche se è un qualcosa che può starci dopo il cambio di allenatore. Sabato sarà un match complicato per entrambe le squadre. Non pensavo che Immobile potesse arrivare a questi livelli, i biancocelesti devono fare affidamento su di lui. Sarri in avanti ha delle grandi certezze, ma la sua bravura sta nel lanciare i giovani al momento giusto. Se la squadra rende al massimo anche i ragazzi più piccoli ne possono giovare. Quello che ho vissuto nella Capitale è stato l’ultimo campionato di Serie B per i biancocelesti che venivano dal -9 della stagione precedente. Nell’estate in cui arrivai alla Lazio avevo altre proposte, ma scelsi questa maglia che valeva più di alcune piazze della massima serie”.

