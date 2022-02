Pechino 2022, Malagò risultato positivo al Covid

Secondo quanto riportato dal sito del Coni Giovanni Malagò è risultato positivo al Covid in seguito a un test effettuato nel suo albergo a Pechino, dove era giunto lunedì per l’inizio dei Giochi olimpici. In questo momento il presidente del Coni è asintomatico ed è in quarantena e, resterà sotto osservazione medica in una struttura dedicata insieme ad altri membri del Cio positivi.

