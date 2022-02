TuttoSport | Derby di Roma, Parolo: “Pioli cercava di capirlo, Inzaghi sentiva la pressione”

Sabato andrà in scena il derby di Milano, gara che potrà dire cose importanti anche per la classifica. In occasione del match, TuttoSport ha intervistato l’ex Lazio Marco Parolo che, proprio nella sua esperienza in biancoceleste ha conosciuto entrambi gli attuali tecnici delle milanesi: “L’allenatore perfetto sarebbe un mix tra i due, perché per caratteristiche si completano. Pioli mi ha fatto crescere molto a livello tattico, Inzaghi è un maestro nel gestire il gruppo. Come vivevano il derby di Roma? Stefano cercava di capirlo e di viverlo insieme alla squadra, mentre Simone avendolo giocato sapeva la pressione e cosa comportava all’esterno la partita. I derby che mi porto nel cuore sono quelli delle due di semifinale in Coppa Italia che ci hanno permesso di giocare la Supercoppa quando ho vinto il mio primo trofeo con la Lazio”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: