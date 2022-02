CdS | Lazio, Cabral lo manda Nani

Il mercato della Lazio ha portato a Roma Jovane Cabral: il fantasista è ieri sbarcato a Fiumicino, questa mattina sosterrà le visite mediche e successivamente sarà inserito regolarmente in gruppo. Il mito del giovane capoverdiano è, come riportato dal Corriere dello Sport, un ex conoscenza del mondo Lazio: Luis Nani. Il 23enne ex Sporting Lisbona ha raccontato in una vecchia intervista che il portoghese è stato un punto di riferimento per lui: lo ha aiutato molto e lui, di conseguenza, ha sfruttato al meglio tutto ciò che ha appreso dall’attuale giocatore del Venezia.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: