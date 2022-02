Durmisi: “Avevo bisogno di trovare una nuova famiglia, del supporto dell’allenatore e della squadra”

Intervenuto ai microfoni di Rijnmond, l’ex biancoceleste Riza Durmisi ha parlato di questa sua nuova avventura allo Sparta Rotterdam. Il terzino, ha infatti lasciato la capitale in questa sessione di mercato, ceduto dalla Lazio in prestito alla squadra olandese.

Queste le sue parole:

“Avevo bisogno di trovare una nuova famiglia con cui mi sentissi a casa. Ho bisogno del supporto dell’allenatore e della squadra per arrivare ad un alto livello ed è quello che spero di ottenere qui. Il mio focus è completamente sullo Sparta e credo in questa squadra. Se vinciamo una partita, possiamo facilmente vincerne di più. Dobbiamo concentrarci, lavorare sodo e avere fiducia in noi stessi. Ricevo molte domande sulla mia forma fisica, ma gli allenamenti in Italia sono molto duri e la forma fisica è buona. Posso pareggiare nel derby contro il Feyenoord di domenica e spero di poter giocare anche io”.

