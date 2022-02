Fiorentina-Lazio, carica biancoceleste: esaurito il settore ospiti

Sabato 5 febbraio alle 20.45 si giocherà Fiorentina-Lazio, valida per la 24esima giornata di Serie A. La capienza dello stadio è tornata al 50% dopo le ultime due partite a cui potevano assistere solo 5000 spettatori e, per i tifosi della Lazio, sono stati messi a disposizione 900 posti nel settore ospiti. La vendita era iniziata il 31 gennaio alle 15 su Ticketone e fino al 4 febbraio avrebbero potuto acquistare i tagliandi solo i possessori della Fidelity Card: ad oggi, sul sito non è più possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti, dunque sono esauriti. Anche in questa trasferta i tifosi biancocelesti non lasceranno sola la squadra.

