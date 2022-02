PAIDEIA | Cabral è arrivato in clinica per le visite di rito – FOTO&VIDEO

Lunedì allo scadere l’ufficialità del suo approdo alla Lazio, ieri l’arrivo a Fiumicino e questa mattina in Paidea per le consuete visite di rito: Jovane Cabral è appena arrivato in clinica per i test. Ecco l’arrivo del giocatore:

