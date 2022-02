TuttoSport | Lazio, Sarri è furibondo per un mercato povero

I tifosi contestano, Maurizio Sarri riflette. Il giorno dopo la fine del mercato invernale, per la Lazio è quasi sempre la stessa musica stonata. In più, da ieri, anche l’annuncio del ritorno degli Ultras a contestare la società a Formello per un mercato invernale “di indebolimento” (oltre al “caro biglietti” che non è piaciuto a molti): “Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. La Lazio è nostra e non di chi la gestisce”: scrivono gli UL, dopo le diverse cessioni ma un solo arrivo, Jovane Cabral, un’incognita quando Sarri aveva chiesto almeno 4-5 rinforzi tra la scorsa estate e gennaio. Il tecnico è furioso e deluso dalle promesse fatte dalla società e non mantenute. L’ottavo posto in classifica e la dipendenza da numerosi titolari dovrebbe far riflettere lo stesso Claudio Lotito, verso il quale Sarri aveva riposto la sua fiducia che ora vacilla. In ballo non c’è solo la stagione da portare a casa con una qualificazione europea che non è per niente scontata ma anche un rinnovo che dopo essere stato a lungo sbandierato ora rischia di congelarsi. Sarri riflette, non la mette la firma e non la metterà fino alla prossima estate. Tra domenica e lunedì avrebbe anche meditato le dimissioni ma non vorrebbe lasciare il lavoro a metà. Tanti i nodi anche con il ds I Tare, compreso il tesseramento imposto di Kamenovic, un giocatore della scuderia di Kezman che il tecnico ha già bocciato la scorsa estate. Una situazione di stallo a cui solo Sarri può mettere una pezza. Dalla sua, ci sono i tifosi. Che ce l’hanno con tutti tranne che con quella che è ritenuta parte lesa. Intanto sabato sera c’è la trasferta a Firenze e difficilmente recupererà Acerbi. In difesa anche Patric non è al meglio e dopo tre clean sheet consecutivi a Firenze potrebbe toccare a uno tra Hysaj e Radu. Problemi anche in avanti, dove si spera di recuperare Pedro. Intanto il mondo Lazio si stringe attomo alla famiglia di Enzo Mariani, storico giornalista di fede biancoceleste scomparso ieri all’età di 85 anni. TuttoSport/Simone Di Stefano

