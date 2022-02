Viviano: “Conosco Cabral, è fortissimo e ha un talento cristallino. La Lazio ha fatto un gran colpo”

Emiliano Viviano, ex portiere di Sampdoria e Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Notizie.com commentando l’acquisto dell’ultimo minuto messo a segno dalla Lazio. Jovane Cabral, ex attaccante dello Sporting Lisbona, è stato scelto da Tare come innesto ideale per il reparto offensivo. L’ex estremo difensore, ha avuto modo di giocarci insieme proprio ai tempi dello Sporting, per questo non ha dubbi sulle qualità del capoverdiano e su come possa adattarsi bene nel modulo di Sarri.

Queste le sue parole:

“Jovane Cabral è un giocatore fortissimo e sono convinto che nel campionato italiano e in una piazza come la Lazio possa fare benissimo”. Il portiere ha avuto l’occasione di conoscerlo e di poterci giocare insieme ai tempi dello Sporting e non ha dubbi sul fatto che possa adattarsi al modulo del tecnico toscano: “È un attaccante esterno, perfetto per il 4-3-3. Fortissimo fisicamente calcia benissimo con tutti e due i piedi. Giocatore dal talento cristallino, per me fortissimo. Riesce ad abbinare una grandissima forza fisica ad una tecnica pura. Forse gli è mancata un pò di continuità: è sempre stato il suo limite, ma per me la Lazio ha fatto un gran colpo, portando a casa un giocatore fortissimo”.

