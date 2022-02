CdS | Oggi a Formello la contestazione degli ultras

La rivolta post mercato oggi alle 13.

Come riportato dal Corriere dello Sport, gli ultras della Nord hanno organizzato una manifestazione per contestare l’operato della società e il caro biglietti. I motivi dell’iniziativa sono stati svelati in un comunicato: “La contestazione si fa allo stadio, sul campo, in presenza e non soltanto scrivendo sui social. Abbiamo assistito al solito calciomercato ridicolo e improvvisato, figlio di un progetto che non esiste. La Lazio è nostra e non di chi la gestisce! Ora basta, chi veramente ha a cuore questa squadra lo dimostri adesso. Appuntamento giovedì 3 febbraio alle ore 13.00 fuori i cancelli di Formello per gridare tutto il nostro disprezzo nei confronti di questa società che se ne frega dei propri tifosi! A partire dal caro biglietti, fino alla campagna di indebolimento del mercato invernale!”

I tifosi hanno ribadito la loro vicinanza alla squadra: a Firenze saranno in mille, il settore ospiti è sold out.

