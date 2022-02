Europa League, nella nuova lista Uefa dentro Cabral e Kamenovic

Primi di febbraio e si incomincia a sentire il profumo dell‘Europa. La Lazio sarà infatti impegnata nella doppia sfida di Europa League contro il Porto a partire dal 17 di questo mese, e proprio perché l’appuntamento è vicino e la finestra di mercato invernale conclusa, il club ha dovuto fornire all‘Uefa la lista dei giocatori che prenderanno parte alle spedizioni europee biancocelesti di questa seconda parte di stagione. L’elenco degli uomini di mister Sarri non differisce particolarmente da quello utilizzato per la fase a gironi: tolti Escalante e Muriqi che sono stati ceduti in prestito, l’unico sostituito è stato Raul Moro, inserito nella lista B. La rosa è quindi completata dai rinforzi del mercato di gennaio Cabral e Kamenovic, oltre al centrocampista Andrè Anderson, che era stato escluso nella prima parte di stagione.

