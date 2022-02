L’attore di Gomorra, Marco D’Amore: “Non scambierei Osimhen con Immobile anche se…”

L’attore di “Gomorra – La serie”, Marco D’Amore ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Soccermagazine, parlando della sua squadra del cuore, il Napoli. E non solo.



L’appartenenza territoriale è talmente sentita che molti tifosi azzurri si affezionano anche ai calciatori napoletani che giocano nelle altre squadre, ma oggi come oggi scambieresti Osimhen con Immobile?

“Ovviamente no perché Ciro è diventato parte di un meccanismo di gioco preciso e puntuale che punta tutto su di lui. Lo ha fatto costruendo questo meccanismo nel tempo. Noi invece stiamo provando a fare la stessa cosa partendo alle spalle di un giocatore che gioca in maniera completamente diversa, con caratteristiche diverse. E soprattutto dando la possibilità ad un giovane, magari, di guardare alla carriera che ha fatto Immobile e provare a seguirne le orme in termini di goal e di prestazioni“.

