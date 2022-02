Luca Marchetti: “Per il calciomercato della Lazio non è colpa della società”

Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti, intervenuto ai microfoni di TMWRadio, ha parlato del calciomercato di alcune squadre di Serie A compresa la Lazio. Queste le sue parole: “Per la Lazio è un discorso diverso. Si è trovata in difficoltà con l’indice di liquidità e non è riuscita a cedere giocatori se non in prestito. Cabral è arrivato negli ultimi minuti di mercato: gli obiettivi non sono stati raggiunti non per colpa della società. Purtroppo in questa sessione hanno venduto solo le società che avevano gioielli”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: