Luiz Felipe ha già un accordo con l’Inter, no al rinnovo

La notizia più rumorosa della giornata, almeno per quanto riguarda il mercato, è sicuramente quella che riguarda il difensore Luiz Felipe, fresco di prima convocazione con la maglia della nazionale e da qualche tempo sulla bocca di tutti i tifosi biancocelesti per la spinosa questione del contratto. Il rinnovo infatti sembrerebbe essere lontano se non addirittura sfumato, stando a quanto dicono le ultime notizie sul caso. Secondo l’intervento di oggi di Alessandro Zappulla a Radio Sei, non si sarebbe trovata l’intesa con il giocatore, incantato dalle sirene nerazzurre. Il giornalista ha detto: “Accordo raggiunto con l’Inter a 2.7 milioni di euro a stagione. La Lazio era arrivata ad offrire 2 milioni“. Nulla di ufficiale ancora, ma sembra essere sempre più reale l’ipotesi che il giocatore si trasferisca a Milano, alla corte di mister Inzaghi.

