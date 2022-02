Protesta tifosi a Formello, circa mille persone presenti: striscioni e cori contro Lotito e Tare – FOTO&VIDEO

AGGIORNAMENTO ORE 13:40 – Sono ora circa mille i tifosi che si sono riuniti fuori Formello, che in questo momento stanno intonando cori contro Lotito e Tare e a favore di Sergio Cragnotti, esponendo anche striscioni di contesta: “Un altro mercato all’insegna della mediocrità, Lotito non sei degno di questa società”.

Queste le foto e i video provenienti da Formello:



Quest’oggi alle 13 è in programma una protesta da parte dei tifosi della Lazio fuori i cancelli di Formello. Il motivo? Un calciomercato non all’altezza delle aspettative e del progetto biancoceleste. Al momento sono circa 500 le persone che si trovano fuori i cancelli per mostrare la loro indignazione nei confronti della gestione della situazione. Alcuni giocatori, hanno intanto fatto il loro ingresso all’interno del centro sportivo.

