Sanremo 2022, Sangiovanni: “Sono l’Immobile del FantaSanremo”

In questi giorni non si fa che parlare di Sanremo 2022. Sia per la capienza al 100%, nettamente inferiore agli stadi, sia per il FantaSanremo, gioco simile al Fantacalcio. Ed è proprio su quest’ultimo che il giovane cantante, Sangiovanni, ha detto la sua sullo scegliere lui come membro della squadra di questo gioco. Il ragazzo di Vicenza si è paragonato a Ciro Immobile, e sappiamo quanto trascini i suoi fantallenatori al Fantacalcio. Di seguito le dichiarazioni della nuova promessa musicale:

“Vi serve un bomber al FantaSanremo? Io sono il Ciro Immobile del Fantasanremo. Finora ho fatto 125 punti, ma per colpa di Amadeus non ne ho fatti di più… volevo dargli il cinque, lui invece mi ha abbracciato e ho perso la possibilità di prendere altri bonus.” Lo riporta calciomercato.com.

