CdS | Lotito: “Sarri scontento? A me non risulta”

Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste Claudio Lotito prova a far tacere le polemiche di mercato. Oggi alle 17 il tecnico parlerà in conferenza.

Tare anche ieri non si è recato a Formello. Due giorni di stacco totale per recuperare le energie dopo un mese di mercato vissuto in tensione e allontanarsi dalle offese che lo hanno travolto sui social. Ieri Lotito, durante la contestazione, si trovava negli uffici di Villa San Sebastiano ed era informato di cosa stava accadendo a Formello, ma non ha mai scalfito alcun tipo di contestazione. La Lazio ha apprezzato le modalità della protesta perché non si sono registrati incidenti o danni. Tuttavia sarebbe stato sorprendente il contrario e ci sarebbe da riflettere se la dirigenza può accontentarsi del risultato minimo. Prevale la delusione nel popolo biancoceleste. Il vento era cambiato con Inzaghi e l’arrivo di Sarri era stato visto come una speranza, ecco perché i tifosi si sono sentiti traditi e lo stesso tecnico, nel corso della sessione invernale, ha cominciato a dubitare del progetto. Dentro un’atmosfera da ponte sospeso verso il futuro, Lotito ha mediato nel suo classico stile. Non ci sono conferme esplicite di una cena consumata lunedì con Sarri in cui si sarebbe parlato del rinnovo. Dal sito “notizie.com” sono invece rimbalzate alcune sue dichiarazioni, non smentite: ” Non mi risulta che io abbia discusso o avuto problemi con Sarri e non mi risulta nemmeno che lui sia scontento”. Il mercato lo ha fatto con Tare e il piano è stato condiviso dall’allenatore. Il resto sono chiacchiere, anche se l’acquisto di Cabral è stato realizzato intorno alle 18 del 31 gennaio, non sono arrivati difensori e Immobile alla fine è rimasto senza un vice.

