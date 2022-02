Giornata Mondiale contro il Cancro, Reina: “Una lotta per tutti, mi unisco alla causa per l’indagine e prevenzione” | FOTO

Oggi, 4 febbraio, è la Giornata Mondiale contro il Cancro. Il portiere della Lazio Pepe Reina, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha mandato un messaggio importante, dichiarandosi pronto ad unirsi alla causa per l’indagine e la prevenzione. Di seguito l’immagine pubblicata, accompagnata dal messaggio: “Una lotta per tutti. Nella Giornata Mondiale contro il Cancro, mi unisco alla causa. Per l’indagine e la prevenzione di questo flagello che porta via tante vite!”.

CLICCA QUI PER L’IMMAGINE: https://twitter.com/PReina25/status/1489541594516803590?cxt=HHwWjMC-tYaM9aspAAAA

