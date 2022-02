Serie A, i biancocelesti dominano le statistiche: ecco dove sono primi

Non erano passati certo sott’occhio i goal di Immobile o gli assist del sergente Milinkovic-Savic, ma dati alla mano si nota come il tandem biancoceleste sia primo sia nella classifica marcatori che in quella degli assist: Immobile è infatti a quota 17 reti in questa stagione a parimerito con Vlahovic, mentre il centrocampista laziale ha fornito ben 8 passaggi decisivi, prendendosi la cima della classifica in solitaria.

Ecco i numeri:

With @SerieA_EN about to resume from break, here’s an update of the goals and assist leaders 🇮🇹🔝 pic.twitter.com/L746laejPj — Italian Football TV (@IFTVofficial) February 4, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: