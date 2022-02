Venezia, Nani: “Alla Lazio mi sono sentito a casa, ma non ho avuto le chance di dimostrare le mie qualità”. Poi su Inzaghi…

La finestra di calciomercato invernale ha portato un rinforzo di “lusso” nella rosa del Venezia. Luís Carlos Almeida da Cunha, noto come Nani, è tornato nel campionato italiano di Serie A dopo l’esperienza alla Lazio nella stagione 2017/2018. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il portoghese ha parlato della scelta ricaduta sul Venezia, ma è tornato a parlare anche della sue esperienza in biancoceleste.

Nani ha scelto Venezia per ritrovare grandi sfide, rimettersi in gioco e giocare ad alti livelli. Secondo il portoghese, il campionato di Serie A è uno dei campionati più difficili, ma allo stesso tempo affascinanti. Nani spiega di avere tanta voglia di lavorare ed aiutare il Venezia, nonostante non sia più giovane. Più che una rivincita, per lui è un’opportunità di farsi apprezzare in Italia. Per il classe 1986, alla Lazio la sua intenzione era quella di dimostrare le proprie qualità, ma non ha avuto le chance. Nella Capitale si è sentito a casa, non solo lui ma anche la sua famiglia.

Della sua esperienza in biancoceleste ha parlato anche di Simone Inzaghi, suo allenatore. Con lui il rapporto era buono, veniva considerato dal tecnico ex Lazio bravissimo ma, in quel momento, era difficile inserire il portoghese, che ha subito capito di esser arrivato in una squadra affiatata e completa. Infine Nani ha dichiarato che si vedeva che Inzaghi era un allenatore da top club e, quello che sta facendo sulla panchina dell’Inter, ne è la conferma.

