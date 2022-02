Fiorentina-Lazio, Immobile nel pre partita:”Oggi sarà un test, dobbiamo capire a che punto siamo arrivati”

Nel pre partita di Fiorentina–Lazio, il giocatore biancoceleste Immobile è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “È una partita importante per noi. Loro attaccano e segnano molto, noi nelle ultime partite siamo stati bravi nella fase difensiva. Dobbiamo capire a che punto della nostra crescita siamo arrivati. La Fiorentina è una squadra forte e ben allenata, in casa ha siglato molte reti conquistando tanti punti. Sarà un test importante, il primo di una lunga serie. È necessario partire con il piede giusto. La sosta per via delle gare internazionali devo dire che me la sono goduta, ora sono ancora più concentrato verso la ripresa del campionato”.

Il centravanti biancoceleste, ha poi parlato ai microfoni di DAZN:

“I punti di stasera per noi valgono tanto, perche ci servono a capire a che punto siamo arrivati e a che livello siamo. Abbiamo ancora tante partite, tra cui quelle in Coppa Italia. Vogliamo fare bene. Classifica marcatori? Dusan Vlahovic sta facendo altrettanto bene, ma in passato ho affrontato altri campioni come Ronaldo. Sarà stimolante per me.”

Ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Aspettiamo risposte da noi stessi per vedere se siamo diventati la squadra che ci chiede il mister. Abbiamo migliorato la fase difensiva. Il pranzo era già programmato per compattarci di più, ma la settimana è stata tranquilla: abbiamo lavorato con entusiasmo e vogliamo dare continuità ai risultati“.

