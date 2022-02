Fiorentina-Lazio, Milinkovic nel post partita: “Lavoro per la squadra, stiamo migliorando”

Al termine del match vinto dalla Lazio per 3-0 è intervenuto ai microfoni di DAZN, Sergej Milinkovic Savic, autore di una prestazione autorevole e di un gran gol. Ecco le sue parole: “E’ molto importante la vittoria di stasera, con questa abbiamo lo scontro diretto a favore. Abbiamo iniziato l’anno non tanto bene, ma oggi la vittoria è stata bella. Io penso che i tifosi non avevano nulla con noi, ma con la società. Spero di averli sempre, anche nelle prossime. Io lavoro ogni giorno per migliorarmi, penso sia a me, ma sopratutto alla squadra, perché questo è uno sport di squadra.”

Il sergente è intervenuto anche ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole: “Questa vittoria ci da una mano grande. La fiorentina gioca bene, siamo riusciti a fare tre gol e a portare tre punti che ci aiuteranno tanto. Abbiamo visto tante loro partite, in casa partono forte, ma abbiamo tenuto bene la palla. I tifosi con noi non hanno niente, è bello averli qua, quello che è successo è tra loro e la società. Non abbiamo preso gol, aiuta anche Thomas, lavoriamo tanto sulle cose difensive, e si vede in queste partite”

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: